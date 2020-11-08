Освобождение города Шуша – это большое счастье и национальный праздник - Юлий Гусман из США

БАКУ /Trend/ - Я поздравляю азербайджанскую армию и народ, и лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева с великой победой – освобождением города Шуша, сказал сегодня Trend Life народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, кавалер государственных орденов Азербайджана и России Юлий Гусман.

«Я сейчас нахожусь в США, здесь раннее утро, и просматриваю сообщения и видео в телефоне. Вижу, как в Баку и городах Азербайджана радуются этому знаменательному историческому событию. Это большое счастье, которое воспринимается азербайджанским народом, всеми нами, как большой национальный праздник. С раннего детства я знал, что древний азербайджанский город Шуша является родиной великих исполнителей мугама, музыкантов и поэтов. Я очень дружу с известным исполнителем и композитором, народным артистом Азербайджана и послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль-оглы, который, как известно, снимался в главных ролях моих фильмов. Я видел, как он переживал, что не может посетить отчий дом в городе Шуша, где жил и творил великий Бюльбюль, один из основоположников азербайджанского национального музыкального театра, лауреат государственных премий и орденов, народный артист СССР. Только однажды, в 2007 году, в составе азербайджанской делегации ему удалось посетить родительский дом в Шуше. Можно долго спорить и беседовать о землях, но верно одно - ужасно, что приходится воевать и жертвовать жизнями молодых воинов, для того, чтобы отстоять правду и вернуть исконные азербайджанские территории. Много лет азербайджанцы и армяне жили в мире и согласии, но оккупация земель Азербайджана, гнусная и подлая по своей сущности, привела к тому, что теперь надо как-то восстанавливать эти отношения. Около миллиона азербайджанцев вернутся на свою родную землю. Как неоднократно говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Показательным является то, что в различных местах Азербайджана, в основном в Баку, проживают тысячи армян. Поэтому армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что им будет обеспечена безопасность, а их материальное положение станет лучше. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда стремился к безопасности и процветанию страны и народа, всех граждан, независимо от национальности и вероисповедания», - отметил Юлий Гусман.

Юлий Гусман - народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, кавалер государственных орденов Азербайджана - "Слава" и "Дружба", и России – "Дружба", член президиума Российского еврейского конгресса, обладатель государственных наград и премий, капитан легендарной команды КВН "Парни из Баку", постоянный член жюри Высшей лиги КВН, известный кинорежиссер и театральный постановщик, автор сотен телепрограмм, спектаклей и фильмов, теле - и радиоведущий, сценарист, литератор, директор Центрального Дома кино, основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии "Ника" и премии "Зелёное яблоко - золотой листок" для молодых кинематографистов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)