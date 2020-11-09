Президент Ильхам Алиев: Проживающие в настоящее время в Нагорном Карабахе гражданские лица могут быть полностью уверены, что мы позаботимся о них

БАКУ/Trend/ - Проживающие в настоящее время в Нагорном Карабахе гражданские лица могут быть полностью уверены, что мы позаботимся о них.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Мы позаботимся о них. Позаботимся о них. Нет никаких сомнений в этом. Мы обеспечим их всем – продуктами, водой, обеспечим всем. Не должно быть сомнений в этом. С первых часов конфликта все наши военные командиры получили от меня прямое указание о том, что нужно позаботиться о гражданских лицах. Знаете ли вы историю о двух пожилых людях, которых мы нашли в Гадруте? Их родственники и военные просто бросили их и сбежали. Одна женщина и один мужчина, примерно в возрасте 90 лет. Мы доставили их сюда, в Баку, поместили в больницу и передали их Армении. Знаете, что произошло? Когда этот пожилой мужчина уже был на границе, в Газахе, далеко отсюда, армяне отказались его принимать. Они сказали, что он болен, скоро умрет, мы не хотим его. Знаете? Они сделали именно так. Этот человек под опекой Красного Креста был помещен в больницу, а женщина передана им. К сожалению, мужчина скончался. Вот так мы обращаемся с гражданскими лицами. Поэтому проживающие в настоящее время в Нагорном Карабахе гражданские лица могут быть полностью уверены, что мы позаботимся о них, и под защитой Азербайджана они будут жить еще лучше», - сказал Президент Ильхам Алиев.