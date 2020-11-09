Азербайджанский солдат идет к следующей цели с оружием в одной руке и флагом в другой - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат с высоким уровнем боевого духа, морально-психологического состояния и материально-технического обеспечения движется к следующей цели с оружием в одной руке и флагом в другой.

Как передает в понедельник Trend об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Это мужество и боевой дух передаются нам от Победоносного Верховного главнокомандующего и нашего непоколебимого народа. Азербайджанская армия, которая в настоящее время расширяет наступление в направлении Ходжавенда, продолжает боевые действия с большим воодушевлением и упорством, контролируя оперативную обстановку. Победа за нами!", - сказал Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)