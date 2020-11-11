Наказание Армении за ее военные преступления важно для всего человечества - Таир Рзаев

БАКУ /Trend/ - Армения должна будет ответить перед международным судом за военные преступления, совершенные против мирного населения Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

По его словам, в период продолжающегося долгое время нагорно-карабахского конфликта эта страна совершила террор против азербайджанского народа.

"Армения возобновила террор против Азербайджана в 1988 году. Они неоднократно совершали военные преступления против азербайджанского народа и ранее. Совершенный в 1992 году Ходжалинский геноцид - преступление, не имеющее аналогов в мире. Эти преступления совершили, некогда правившие Арменией, Кочарян, Саргсян и другие. Они сделали это, чтобы прийти к власти. После прихода к ней, им удалось избежать ответственности. Теракты, совершенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в настоящее время, дают основание говорить, что руководители этой страны всегда избирали путь агрессии, приходя к власти проливали кровь азербайджанского народа. Бомбардировка Гянджи и Барды, обстрел из запрещенного вида боеприпасов Тертера, Геранбоя и других территорий являются военными преступлениями и актами террора. Армения должна ответить за эти теракты. В настоящее время Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела по этим преступлениям, ведется следствие и собираются необходимые доказательства", - подчеркнул Рзаев.

Депутат сказал, что, хотя соответствующие факты о Ходжалинском геноциде и других преступлениях армян были переданы в соответствующие органы, сегодня виновные в этом преступлении все еще на свободе.

"Азербайджанский народ освободил свои земли от оккупации. Благодаря решительной позиции Верховного Главнокомандующего и единству народа наши земли очищены от врага. Но совершенные преступления не должны оставаться безнаказанными. Преступники должны понести ответственность за все. Это важно не только для Азербайджана, но и для всего мира. Террор недопустим как для нас, азербайджанцев, так и для народов мира", - добавил Таир Рзаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)