Посол Азербайджана в РФ указал, что речь о присутствии турецких солдат в Карабахе не идет

Турция в рамках совместного с РФ центра будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, турецких миротворцев в регионе не будет. Об этом заявил в среду посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в интервью телеканалу РБК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления", - сказал он.

По словам посла, нет необходимости присутствия турецкого военного контингента в Карабахе.

11 ноября президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.