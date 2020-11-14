Обнаружен мертвым один из активистов акций протеста в Ереване

БАКУ /Trend/ - Прошлой ночью в Ереване под одним из мостов было найдено тело молодого активиста, передает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, в ходе расследования было установлено, что это тот самый молодой человек, чье фото, где он запечатлен курящим в парламенте во время митинга в Ереване, распространились ранее.

Близкие убитого молодого человека утверждают, что это месть властей.