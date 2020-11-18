Какие месседжи направил Путин о Нагорном Карабахе и Турции - комментарий

БАКУ /Trend/ - Позиция Президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху, выраженная в интервью телеканалу "Россия-24", важна и еще раз вносит ясность в процессы.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров.

По его словам, после подписания 10 ноября трехстороннего заявления по Карабаху в общественном мнении Армении наблюдается раскол: "Премьер-министр Никол Пашинян, пытаясь объясниться, сказал "Альтернативы не существовало. Если бы этот документ не был подписан, нас ожидала бы еще большая катастрофа, и я спасал оставшуюся часть армии". Реваншистские политические силы в Армении обвиняют Пашиняна в государственной измене, требуют его отставки и призывают к созданию временного правительства, проведению досрочных парламентских выборов, тем самым подводя к мысли о возможности выхода страны из достигнутого соглашения".

Депутат отмечает крайне важное значение на этом фоне позиции по текущей ситуации Президента России Владимира Путина: "Один из значимых моментов заключается в том, что Путин однозначно заявил, что Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, то есть территория Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов. Это очень важный месседж".

По его словам, другой важный момент в заявлении Президента России связан с невозможностью выхода Армении из соглашения от 10 ноября: "Как известно, реваншистские силы в Армении делают акцент на вопросе выхода из этого соглашения. Путин заявил, что такой шаг для Армении был бы равносилен самоубийству. Это очень четкая и принципиальная позиция. Другими словами, и Пашинян, и те, кто пытается занять его пост, должны знать, что выход из соглашения может в конечном итоге привести к катастрофе для Еревана. То есть отказ от этого документа означает возобновление боевых действий, и нетрудно понять, насколько катастрофичными будут последствия этого для Армении. Считаю, что это неизменная позиция официальной Москвы, независимо от того, кто будет у власти в Армении".

Еще один важный момент, как отметил Насиров, состоит в заявлении Путина о серьезном вкладе Турции в мирный процесс, и о том, что сотрудничество между Турцией и Россией служит интересам безопасности в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)