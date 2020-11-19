Французский депутат призвал коллег быть осторожными в своих взглядах по Нагорному Карабаху

БАКУ /Trend/ - Призыв к признанию независимости Нагорного Карабаха противоречит международным и двусторонним обязательствам Франции и поэтому не может быть принят теми, кто уважает международное право. Франция взяла на себя обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, и так как любая новая дипломатическая позиция приведет к признанию многих сепаратистских территорий, таких как Приднестровье (Молдова) или Северная Осетия (Грузия), это заставляет нашу страны вернуться к международным обязательствам.

Как сообщает Trend, эти мнения были выражены в письме французского депутата Жерома Ламбера в знак протеста против взглядов своих коллег по Социалистической партии по Нагорному Карабаху.

В письме отмечается, что принципы международного права, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН, должны оставаться нашим компасом в отношении Нагорного Карабаха. Более того, это неизменная позиция французской дипломатии на протяжении десятилетий.

Протестуя против текста о ситуации в Нагорном Карабахе в Национальном бюро Социалистической партии Франции, Жером Ламбер призвал французских политиков не подчиняться диктату группы армян-экстремистов, проявлять осторожность при принятии любых решений и думать об их последствиях. Он также отметил, что взгляды его коллег на Нагорный Карабах полностью противоречат международным и двусторонним обязательствам Франции, а также нарушают ряд принципов международного права, в частности принцип нерушимости границ.

Французский депутат напомнил, что ООН признала суверенитет Азербайджанской Республики над всеми этими землями, включая Нагорный Карабах, а также над другими территориями, оккупированными Арменией с 1993 года. Напомнив о сути Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного между Францией и Азербайджаном в декабре 1993 года, Джером Ламбер сказал, что принципы международного права, закрепленные в резолюциях Совета Безопасности ООН, должны оставаться обязательным компасом по Нагорному Карабаху.

Он также подчеркнул, что Франция должна выполнять взятые на себя на международном уровне обязательства и не угрожать СМИ, не оказывать давление на соответствующие ведомства, а также выборных должностных лиц даже под давлением влиятельной французской общины армянского происхождения.

"Я получаю тысячи сообщений с оскорблениями и угрозами в адрес членов моей семьи, включая угрозы смертью. Все эти оскорбления и угрозы направлены на то, чтобы отговорить меня от напоминания о позиции французской дипломатии", - написал Ламбер. Он подчеркнул, что, хотя им известны связи некоторых лиц в избирательных участках с армянской общиной, Социалистическая партия не должна быть присвоена армянами, которые постоянно делают националистические заявления, игнорируя международное право.

"Если мы хотим, чтобы Франция заняла достойную дипломатическую позицию в этом и других частях мира, мы не должны принимать и обращать внимание на взгляды, продиктованные по сути довольно экстремистской армянской группировкой. Если мы не хотим прекращения огня, чего мы хотим взамен?! Вечную войну?", - обратился Ламбер к своим коллегам и призвал их обеспечить мир и процветание жителям региона в рамках международного права.

(Редактор: Наталья Кочнева)