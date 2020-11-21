В Агдаме не осталось ни одного уцелевшего здания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На фотоснимках, сделанных в Агдаме, явно видно, что город полностью разрушен, сообщает в субботу Trend.

Все здания, находившиеся в городе, разрушены, а историко-культурные памятники вообще полностью уничтожены. В результате вандализма армянских вооруженных сил город превратился в руины.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении о полном прекращении огня и военных действий, 20 ноября Агдамский район был передан Азербайджану.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)