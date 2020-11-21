Видеокадры в связи с "оскорбительными действиями в отношении тел армянских военнослужащих" фейковые - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела по различным статьям УК Азербайджана по фактам нарушения законов и традиций войны армянскими вооруженными силами во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, по которым в настоящее время продолжается предварительное следствие, и предпринимаются необходимые меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В то же время в некоторых СМИ и соцсетях распространились видеокадры в связи с якобы "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих", "неподобающим обращением с военнопленными". Эти видеокадры были изучены Генеральной прокуратурой и Военной прокуратурой, и было установлено, что большинство видеороликов фейковые. В связи с некоторыми же видеокадрами будут проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия. На основании собранных материалов Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 115.2 и 245 Уголовного кодекса Азербайджана. Лица, допустившие незаконные действия, будут установлены и привлечены к ответственности, и общественности будет предоставлена всесторонняя информация о ходе и результатах следствия.

(Текст: Кямаля Сеидова)