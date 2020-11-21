Президент Ильхам Алиев: Армения активно использовала иностранных наемников

БАКУ /Trend/ - Армения активно использовала иностранных наемников.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности, граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии. Часть этих граждан имеют армянское происхождение, часть - нет. Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым.

Несмотря на все это, результат военных действий всем известен. Азербайджанская армия добилась блестящей военной победы и мы таким образом перешли в плоскость политического урегулирования. Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам, в оставшуюся часть оккупированного Агдамского района. Тем самым выполняются пункты заявления», - сказал Президент Ильхам Алиев.