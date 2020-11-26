Армяне совершили геноцид в отношении не только народа, но и религиозных памятников Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Удерживая почти 30 лет под оккупацией 20% территорий Азербайджана, Армения совершила этническую чистку и геноцид не только против народа, но и против культурных, исторических и религиозных памятников Азербайджана.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что за эти годы армяне безжалостно уничтожили памятники, принадлежащие исламской религии, более того, осквернили мечети.

Гасанова подчеркнула, что удручающая ситуация на освобожденных от оккупации территориях наглядно показывает варварства, совершенные армянами, в том числе в отношении культурного наследия страны. Армения совершила на оккупированных территориях Азербайджана военные преступления, разрушила различные культурные, религиозные и исторические памятники. Она отметила, что в Нагорном Карабахе и прилегающих районах уничтожены 72 мечети, у четырех мечетей изменен внешний облик, всего вместе со святилищами уничтожено, сровнено с землей свыше 210 памятников религиозного наследия. Названия топонимов на оккупированных территориях были изменены, арменизированы. То есть армяне пытались уничтожить все следы принадлежности этих территорий Азербайджану.

Депутат добавила, что армяне варварски отнеслись не только к исламским памятникам, но и к памятникам других религий, пытаясь арменизировать и их: «На оккупированных территориях армяне изменили орнаменты и символы на памятниках, относящихся к албанскому периоду, пытаясь арменизировать их, и даже массово разместили на оккупированных территориях хачкары.

Азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым положила конец оккупации земель страны, и Азербайджан восстановит все разрушенные армянами на освобожденных территориях памятники, принадлежащие как к исламской, так и к другим религиям, обеспечит на государственном уровне их защиту, сказала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)