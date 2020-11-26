Парламент Азербайджана осудил принятую Сенатом Франции резолюцию

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление по поводу резолюции Сената Франции "О необходимости признания Нагорно-карабахской республики", сообщает в четверг Trend.

В заявлении осуждается данная резолюция, и подчеркивается, что ее принятие является грубым нарушением основных норм и принципов международного права.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)