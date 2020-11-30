Парвиз Шахбазов: Эффективное использование ресурсов освобожденных территорий Азербайджана является одной из ключевых целей (ИНТЕРВЬЮ)

Политика 30 ноября 2020 10:00 (UTC+04:00)
Парвиз Шахбазов: Эффективное использование ресурсов освобожденных территорий Азербайджана является одной из ключевых целей (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Министр ответил на вопросы касательно запланированной работы на освобожденных территориях Азербайджана, международного сотрудничества министерства энергетики, о соглашении ОПЕК+ и на другие вопросы.

- После почти 30-летней армянской оккупации победоносная азербайджанская армия освободила наши земли, богатые природными ресурсами и имеющие большой экономический потенциал. Какие работы запланированы на этих землях?

- Нагорный Карабах и прилегающие районы богаты возобновляемыми источниками энергии, а именно в сфере гидроэнергетики, солнечной, ветровой, биоэнергетики и геотермальной энергии. Одна из ключевых целей - обеспечить эффективное использование этих ресурсов. С этой целью планируется построить измерительные станции и станции наблюдения, чтобы точно оценить потенциал в вышеупомянутых сферах и провести технико-экономическое обоснование строительства станций.

По предварительным оценкам, потенциал региона составляет более 4000 мегаватт солнечной энергии и до 500 мегаватт в ветроэнергетике. Изначально мы выбрали семь перспективных территорий с благоприятными условиями для реализации проектов солнечной энергетики в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Лачинском и Кельбаджарском районах. Кроме того, в горных частях Лачинского и Кельбаджарского районов имеются обширные территории, где среднегодовая скорость ветра достигает 7-8 метров в секунду на высоте 100 метров.

25 процентов внутренних водных ресурсов Азербайджана приходится на Карабах, что означает большой гидроэнергетический потенциал. Строительство плотины на гидроузлах «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз близится к завершению, и мы продолжаем сотрудничество с Ираном по строительству электростанций. Также проводятся подготовительные работы к началу ремонта на некоторых малых гидроэлектростанциях на освобожденных землях.

Мы запустили инфраструктурные проекты в некоторых населенных пунктах на освобожденных землях. Одна из важных задач - обеспечить электричеством и газом людей, которые вернутся на освобожденные земли. В рамках общих восстановительных работ в ближайшее время будут решены вопросы строительства передающих и распределительных сетей - строительство линий электропередач различного напряжения, а также подстанций. Одновременно начнутся практические работы по обеспечению газоснабжения освобожденных городов и районов.

- Гигантский проект «Южного газового коридора», по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу, практически завершен. Недавно был завершен проект европейской ветки - Трансадриатического трубопровода (TAP). Когда через эту систему ожидается подача газа?

- "Южный газовый коридор" - это гигантский инфраструктурный проект, реализованный по инициативе и при активном участии Азербайджана, знаменующий новую эру в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана и региона. Последний участок этого проекта - Трансадриатический газопровод - готов к коммерческой эксплуатации. В соответствии с договорами купли-продажи газа планируется начать коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу в конце 2020 года. Пропускная способность трубопровода, по которому будут транспортироваться 10 миллиардов кубометров газа в год в Европу, в будущем может быть увеличена до 20 миллиардов кубометров в год.

- Какие дивиденды принесет этот проект экономике Азербайджана и Европы?

- Проект «Южного газового коридора», который стал реальностью в результате взвешенной и дальновидной политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, на протяжении предстоящих лет будет служить азербайджанскому народу и откроет новые возможности для страны, внося важный вклад в экономическое развитие. Увеличение добычи еще больше усилит роль Азербайджана как международного поставщика газа, что приведет к увеличению доходов от нефтегазового сектора.

«Южный газовый коридор» повысит значение Азербайджана не только как экспортера энергии, но и как транзитной страны. Это откроет новые возможности для стран региона по выводу своих энергоресурсов на мировые рынки и окажет значительное влияние на безопасность и стабильность в регионе. В то же время «Южный газовый коридор» - это проект диверсификации, который очень важен для потребителей, производителей и транзитных стран.

Что касается Европы, то проект, реализованный усилиями Азербайджана, станет важным фактором в энергетической, транспортной сферах и в целом в экономической и национальной безопасности стран ЕС.

- Как вы оцениваете нынешний уровень энергетической безопасности Азербайджана и какие меры планируются для ее дальнейшего укрепления?

- Азербайджан - одна из немногих стран, полностью обеспечивших свою энергетическую безопасность. В результате реализации стратегии энергетической безопасности, основанной Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, были достигнуты значительные успехи в устойчивом и надежном снабжении энергоресурсами экономики и населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжил эту стратегию, превратив Азербайджан в энергетическую страну. Роль Азербайджана, который обладает богатыми запасами углеводородов, развитой топливно-энергетической инфраструктурой и полностью самодостаточной энергетической системой, еще больше возрастает как на региональном, так и на транснациональном энергетическом рынке. Кроме того, ведутся последовательные меры по развитию структур «Шафаг-Асиман», «Бабек», «Абшерон», «Умид», «Карабах» и некоторых других перспективных структур с целью увеличения добычи нефти и газа в будущем.

Работа над инфраструктурой электроэнергетической системы и строительство новых электростанций не только полностью удовлетворяют потребности Азербайджана в электроэнергии, но и увеличивают экспортный потенциал страны. За последние 10 лет были введены в эксплуатацию 23 новые электростанции мощностью 2055,4 мегаватта, выработка электроэнергии достигла 7516,5 мегаватта. В настоящее время, помимо 18 тепловых электростанций мощностью 6237,7 мегаватта, в стране действуют многочисленные гидроэлектростанции и другие станции, работающие на возобновляемых источниках энергии общей мощностью 1278,8 мегаватта.

Производство электроэнергии увеличилось на 39,7 процента за последние 10 лет в результате экономического развития и повышения благосостояния населения. Растущий спрос был покрыт созданием новых производственных мощностей и проведенной в 2018 году программой ремонта. В этом году мы заложили фундамент новой электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт.

Совместно реализуемые в сотрудничестве с Ираном проекты строительства гидроэлектростанций, а также инвестиционные проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики позволят стране расширить использование возобновляемых источников энергии. Эти проекты также позволят сэкономить ресурсы природного газа и экспортировать их. Принятые до сих пор меры позволили обеспечить эффективность, повысить качество вырабатываемой электроэнергии и снизить потери. В настоящее время Азербайджан экспортирует не только углеводородные ресурсы, но и электроэнергию.

- На какой стадии находится реализация договоренностей, достигнутых с компаниями из Саудовской Аравии и ОАЭ для строительства солнечных и электростанций? Когда примерно планируется начать строительство станций?

- Благодаря благоприятной деловой среде и инфраструктуре в нашей стране, макроэкономической стабильности и благоприятной почве для привлечения иностранных инвестиций, деловые люди из-за рубежа заинтересованы в инвестировании во многие сектора экономики Азербайджана, включая сектор возобновляемой энергетики. В связи с этим подписаны исполнительные соглашения с компаниями «Acwa Power» (Саудовская Аравия) и «Masdar» (Объединенные Арабские Эмираты) на реализацию проектов ветровой энергетики мощностью 240 мегаватт и солнечной энергетики мощностью 200 мегаватт.

Мы разработали проекты договоров купли-продажи электроэнергии, а также подключения к электросетям, подписание которых необходимо для начала строительства этих станций за счет инвестиций вышеуказанных компаний. В настоящее время эти договора находятся на стадии согласования. Планируется, что строительство заводов компаниями начнется после подписания окончательных договоров и они будут введены в эксплуатацию к 2023 году.

- Каков статус международного сотрудничества министерства энергетики Азербайджана? Каковы приоритеты международного сотрудничества на данный момент?

- Министерство обеспечивает установление и развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с другими странами, их соответствующими органами и международными организациями в топливо-энергетической сфере, а также в сферах возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

В настоящее время мы сопредседательствуем в совместных межправительственных комиссиях с Италией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Казахстаном, Украиной, Вьетнамом и Грецией, а также возглавляем технические комиссии и рабочие группы, созданные с Албанией, Украиной, Казахстаном, Венгрией и Саудовской Аравией.

На сегодня подписано до 60 документов, расширяющих правовую базу сотрудничества с другими странами в сфере энергетики. В этом году мы подписали соглашения и меморандумы с соответствующими государственными органами Украины, Италии и Турции. Кроме того, мы завершили консультации с Китаем, Индонезией, Чехией и Узбекистаном по соглашениям о сотрудничестве, которые планируем подписать в ближайшее время. Мы расширяем сотрудничество с соседними Россией, Турцией, Ираном и Грузией в области нефти и газа, а также электроэнергии. Министерство также продолжает работу над развитием двустороннего энергетического сотрудничества с ЕС. Налажено плодотворное сотрудничество с Мировым нефтяным советом, Международной энергетической хартией, Международным агентством по возобновляемой энергии и Форумом стран-экспортеров газа, а также Программой развития ООН. Мы тесно сотрудничаем с Организацией стран-экспортеров нефти, Международным энергетическим агентством, Мировым энергетическим советом и другими влиятельными международными организациями, а также финансовыми учреждениями, такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и международными агентствами по развитию США, Японии, Южной Кореи и других стран. В 2020 году Азербайджан председательствует на конференции Международной энергетической хартии.

- Как вы оцениваете эффективность соглашения ОПЕК+ в сохранении баланса на мировом рынке нефти в период пандемии?

- Формат ОПЕК+ был впервые инициирован Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время Давосского форума в январе 2016 года. В настоящее время этот формат сотрудничества является важным инструментом обеспечения баланса на мировом рынке и поддержания стабильных цен.

Сделка ОПЕК+ имеет особое значение на фоне увеличения вероятности колебаний на мировых рынках под влиянием пандемии COVID-19. Это сотрудничество не только отвечает интересам участвующих производителей и экспортеров, но и регулирует мировой рынок нефти в соответствии с изменяющейся ситуацией под воздействием множества факторов и рисков.

Азербайджан тесно сотрудничает с ОПЕК. В прошлом году по приглашению Президента Ильхама Алиева в Баку состоялось 13-е заседание Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК (JMMC). Одно из предстоящих заседаний ОПЕК планируется провести в Азербайджане.

- В июне этого года сообщалось, что проводится соответствующая работа по определению правовых рамок вопросов, связанных с прокладкой газовой линии Игдыр-Нахчыван. Есть ли какие-то продвижения для дальнейшей реализации данного проекта? Какие работы на данный момент ведутся в этом направлении? Насколько актуальна сейчас реализация этого проекта?

- Cотрудничество с Турцией в энергетической сфере, как и в других сферах, имеет особое значение. Надежное газоснабжение Нахчыванской Автономной Республики - один из вопросов двусторонней повестки дня. В связи с этим планируется транспортировка некоторых объемов природного газа, поставляемого из Азербайджана в Турцию, в Нахчыван по газопроводу Игдыр-Нахчыван.

Во время встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 февраля 2020 года главы обоих государств дали поручение завершить реализацию проекта в короткие сроки.

Необходимые меры принимаются совместно с соответствующими органами Турции согласно поручениям глав государств. С этой целью в ближайшее время планируется подписать меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и природных ресурсов Турции по транспортировке природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику.

Этот проект позволит удовлетворить потребности Нахчыванской Автономной Республики в газе и укрепит ее энергетическую безопасность.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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