Мария Павловна Гусейнова-Атанасова поздравила Президента Ильхама Алиева

Политика 28 ноября 2020 19:01 (UTC+04:00)
Мария Павловна Гусейнова-Атанасова поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Общественного объединения «Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы», главный редактор журнала «Аккорд» на болгарском языке Мария Павловна Гусейнова-Атанасова направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает в субботу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени азербайджано-болгарского общественного объединения поздравляем Вас с Великой Победой Азербайджана. Карабах – это Азербайджан!

Господин Президент, Вы достойно продолжаете дело и политику общенационального лидера азербайджанского народа, великого Гейдара Алиева. Вы вошли в историю, историю дипломатии, историю международных отношений и историю военного дела. Благодаря Вашей политике в Азербайджане, в этом прекрасном уголке мира, живут люди разных национальностей, в том числе и болгары. Все это возможно потому, что в Азербайджане проводится политика толерантности и мультикультурализма по отношению к национальным меньшинствам. Тысячелетняя история азербайджанского народа является немаловажным фактором для построения и утверждения духа терпимости и диалога между культурами, взаимного уважения, взаимопонимания и сотрудничества между столь разными людьми, проживающими в Азербайджане, независимо от их этнической, культурной, языковой и религиозной принадлежности.

В 2005 году в Азербайджане было создано Общественное объединение «Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы» и издается международный журнал «Аккорд» на болгарском языке. Председателем Общественного объединения является этническая болгарка, которая родилась и выросла в древнем историческом городе Азербайджана - Гяндже.

На протяжении 15 лет главной миссией деятельности общества и издания журнала является информирование аудитории о самых важных и актуальных событиях во взаимоотношениях Азербайджана и Болгарии.

В связи с агрессией и терроризмом армянской стороны в период военных действий с целью охвата информационного поля в социальных сетях была создана официальная страница общества в Instagram @azerbaijan_bulgaria. На странице размещены посты, содержащие информацию о результатах агрессии, терроризма и вандализма Армении против мирного населения Азербайджана.

Общественное объединение направило обращение к Президенту, премьер-министру Болгарии, официальным лицам Пловдива и Варны, СМИ. В обращении была дана информация о реальных событиях в Азербайджане, об армянской агрессии и терроризме по отношению к мирному населению Азербайджана. В нем говорилось о том, что болгары, мирно проживающие в Азербайджане, резко осуждают провокационные действия и политику Армении.

10 ноября 2020 года успешно организованный телемост «Азербайджан-Болгария» с представителями СМИ Болгарии и Азербайджана по счастливой случайности совпал с Днем Великой Победы Азербайджана!

От имени всего многонационального народа Азербайджана желаем Вам - Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, Первой леди и Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, всей Вашей семье и всему азербайджанскому народу прежде всего мира, море благополучия, счастья, здоровья и благих деяний во имя процветания Азербайджана".

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