ОИС приняла резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 27-28 ноября в столице Нигера Ниамее прошло 47-е заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на заседании Совета министров иностранных дел ОИС были приняты резолюции, охватывающие политические, экономические и культурные вопросы, связанные с агрессией Армении против Азербайджана. Отметим, что в эти резолюции, традиционно принимаемые ежегодно со стороны ОИС, включены новые положения с учетом последней ситуации в регионе.

В резолюции под названием "Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики" решительно осуждается новая агрессия Армении против Азербайджана, которая началась 27 сентября этого года, а также нанесенный в результате этой агрессии большой ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре, нанесение ударов тяжелой артиллерией, баллистическими и кассетными ракетами по густонаселенным районам Гянджи, Барды и Тертера, которые находились за пределами фронта. Действия армянских сил против мирного населения Азербайджана оцениваются как военные преступления и преступления против человечности. В документе со стороны стран-членов приветствуется освобождение значительной части оккупированных территорий Азербайджана в результате ответных действий и трехстороннее заявление о прекращении боевых действий от 10 ноября 2020 года.

В резолюции под названием "Экономическая помощь Азербайджанской Республике" отмечается, что освобождение азербайджанских территорий позволит более чем одному миллиону ВПЛ (внутренне перемещенные лица) на территории Азербайджанской Республики безопасно и достойно вернуться домой, и тем самым устранит серьезные гуманитарные проблемы. В связи с этим к государствам-членам, Исламскому банку развития и другим исламским институтам делается призыв оказать помощь правительству и народу Азербайджана в реконструкции и восстановлении этих территорий для обеспечения возвращения ВПЛ на освобожденные земли. Также все международные институты призываются поддерживать экономическое и социальное развитие Азербайджана.

В резолюции под названием "Разрушение и оскорбление исламских историко-культурных святынь на оккупированных территориях Азербайджана в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" решительно осуждается разрушение, грабеж, незаконное перемещение или присвоение исламских историко-культурных памятников и святынь на оккупированных территориях Азербайджана, а также совершение актов вандализма в отношении этих объектов. Также решительно осуждается оскорбление Арменией мечетей на недавно освобожденных территориях Азербайджана. В резолюции подтверждается право Азербайджана требовать компенсацию за причиненный ему ущерб и ответственность Армении по выплате этой компенсации.

Отметим, что резолюции были приняты 57 странами-членами ОИС.