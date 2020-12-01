Президент Ильхам Алиев: Я всегда говорил, что если Лачин, Кельбаджар и Шуша не вернутся к Азербайджану, то никакого соглашения быть не может

БАКУ /Trend/ - Я всегда говорил, что если Лачин, Кельбаджар и Шуша не вернутся к Азербайджану, то никакого соглашения быть не может.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«В связи с переговорным процессом должен также сказать, - хочу, чтобы азербайджанский народ услышал эту информацию от меня, - что неслучайно вопрос возвращения Азербайджану оккупированных районов был центральной темой переговоров. Это была наша позиция. Но и здесь предполагалось поэтапное решение. И мы были сторонниками этого. Возвращение Азербайджану на первом этапе 5 районов, а на втором этапе – Кельбаджарского и Лачинского районов, за исключением Лачинского коридора. Армянская сторона каждый раз поднимала вопрос о том, что, если эти 7 районов будут возвращены Азербайджану, то обязательно одновременно должен найти свое решение вопрос статуса Нагорного Карабаха. Другой вопрос, что Армения просто занималась на переговорах имитацией и не собиралась возвращать нам ни один район. Но, в любом случае, их позиция была такова, что 5 районов могут быть возвращены, но для возвращения Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджан либо должен признать независимость Нагорного Карабаха, либо признать голосование, которое там состоится, должна быть определена дата проведения голосования. Если Нагорному Карабаху будет предоставлена независимость, тогда Армения вернет Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы, но Лачинский коридор был бы отдан Армении, причем ширина коридора не была определена. Вот эти вопросы находились на столе переговоров.

Могу сказать, что на протяжении этих 17 лет из различных мест, от внешних кругов к нам неоднократно поступали сигналы о том, что заберите сейчас пять районов и довольствуйтесь этим. Вы потерпели поражение в войне, Армения одержала победу – имелась в виду первая Карабахская война. Смиритесь с реальностью. Пять районов, которые вам сейчас обещают, это тоже большое дело, вы получаете их, а Лачин и Кельбаджар пусть останутся на потом, когда вы предоставите Нагорному Карабаху независимость, тогда вам может быть возвращена часть этих районов.

Я же всегда говорил, что если Лачин, Кельбаджар и Шуша не вернутся к Азербайджану, то никакого соглашения быть не может. Моя позиция раздражала многих в зарубежных странах. Я говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена. Говорил, что военный вариант никогда не исключается. Не только говорил, все эти годы мы, мобилизовав наши силы, укрепляли страну, собирались с силами – собирались с силами и в международной плоскости, и внутри страны, и в решении экономических вопросов, и в укреплении согласия и единства в стране, и в строительстве армии. Мы превратили эту силу в железный кулак, сломали хребет врагу, и сегодня создали новую реальность. Если даже год назад некоторые говорили нам, смиритесь с реальностью, то сегодня я говорю, что каждый должен смириться со сложившейся реальностью. Если кто-то захочет вмешаться в Заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию. Такие попытки есть. Они преследуют одну цель – нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В Заявлении закреплено создание Совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений Заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться», - сказал Президент Ильхам Алиев.