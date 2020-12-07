В Азербайджане 8 Ноября вносится в список праздничных и нерабочих дней

БАКУ /Trend/ - День Победы в Азербайджане вносится в список праздничных и нерабочих дней.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующие изменения вносятся и в Трудовой кодекс.

Согласно изменению, 8 Ноября вносится в список праздничных и нерабочих дней в Азербайджане как День Победы. Поправки в законодательство предусматривается вынести на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в ближайшие дни.