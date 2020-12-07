В Азербайджане 8 Ноября вносится в список праздничных и нерабочих дней
БАКУ /Trend/ - День Победы в Азербайджане вносится в список праздничных и нерабочих дней.
Как сообщает в понедельник Trend, соответствующие изменения вносятся и в Трудовой кодекс.
Согласно изменению, 8 Ноября вносится в список праздничных и нерабочих дней в Азербайджане как День Победы. Поправки в законодательство предусматривается вынести на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в ближайшие дни.
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