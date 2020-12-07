Президент Ильхам Алиев: Карабахская война показала, какие страны являются настоящими друзьями Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Карабахская война показала, какие страны являются настоящими друзьями Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

«Сейчас начинается восстановительный период, будет проведена широкомасштабная созидательная работа. Конечно, азербайджанские компании будут участвовать в этом деле в первую очередь. Мы также пригласим компании дружественных нам стран, точнее, уже пригласили. Мне очень хотелось бы, чтобы итальянские компании приняли активное участие в этой работе, то есть, восстановлении и реконструкции. Итальянской стороне уже направлены такие предложения. В ближайшие дни состоятся первые контакты посредством видеоконференции. Конечно, еще раз хочу сказать, в этой работе будут участвовать компании дружественных стран. А настоящая дружба проявляется именно в трудные моменты. И нам эта война одновременно показала, кто, какие страны являются настоящими друзьями Азербайджана. Мы – народ, который ценит дружбу. Ваш визит в Азербайджан еще раз свидетельствует о том, что Италия действительно настоящий друг Азербайджана», - сказал глава государства.