Грандиозный парад Победы (ФОТОСЕССИЯ)

БАКУ /Trend/ - В Баку был проведен парад Победы, посвященный грандиозной победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает в четверг Trend, парадом командовал заместитель министра обороны, кавалер ордена "Зефер" генерал-лейтенант Керим Велиев.

На параде приняли участие свыше 3000 человек личного состава различных видов войск. Было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение военная техника, ракетные и артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты, системы ПВО, военные корабли и катеры. На параде также была продемонстрирована часть военной техники, взятой азербайджанской армией в качестве военного трофея у разгромленного противника.

Представляем вашему вниманию кадры с парада Победы:

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева. Фото: Заур Мустафаев.)