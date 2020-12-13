Президент Ильхам Алиев: Мы уже находимся на стадии создания Мониторингового центра в Агдамском районе

БАКУ/Trend/- Мы уже находимся на стадии создания Мониторингового центра в Агдамском районе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Миссия миротворцев в силе. Как вы знаете, миротворческие операции являются частью соглашения, которое обсуждалось, частью Мадридских принципов. Но мы никогда всерьез не обсуждали это. Анжи как ветеран знает это. Мы даже никогда и не касались этой темы.

Мы просто проводили общий обмен мнениями. Каким может быть состав миротворцев? Какие страны они могут представлять? Это должны быть соседние страны или страны-сопредседатели? Мнения были разные. Лично я никогда не высказывал своего мнения об этом, потому что говорил, что пока рано. Для начала мы должны урегулировать конфликт. Мы никогда и не возражали против миротворцев. Мы сказали, что да, пусть миротворцы придут и будут определенное время охранять гражданских лиц, армян и азербайджанцев. Это и происходит. В настоящее время миротворческие операции проводятся Россией. А Армения и Азербайджан поддержали это.

Одновременно, как вы знаете, мы уже находимся на стадии создания Мониторингового центра в Агдамском районе. Этот вопрос был отражен в Заявлении, подписанном нами 10 ноября. Турецко-российский Мониторинговый центр будет следить за соблюдением режима прекращения огня. Считаю, что это - очень хорошее проявление регионального сотрудничества. Также это является символом очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это – уже реальность»,- отметил Президент Ильхам Алиев.