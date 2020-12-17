Назван первоначальный размер компенсации за ущерб, причиненный мирному населению Азербайджана в результате агрессии Армении

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение "О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, в целях выплаты материальной помощи в связи с ущербом, причиненным имуществу гражданского населения, в порядке, установленном частью первой распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики" № 2343 от 14 декабря, средства в размере 9 068 128 манатов, первоначально рассчитанные на основании списков, представленных рабочими группами, созданными Распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 612s от 11 ноября 2020 года, будут профинансированы из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда.