Президент Ильхам Алиев создал героическую летопись азербайджанского народа - депутат

БАКУ /Trend/ - В результате продуманной и дальновидной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня Азербайджан является одной из ведущих стран мира по показателям и развитию во многих сферах.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что, несмотря на продолжающиеся геополитические процессы, войны, конфликты, проблемы вынужденных переселенцев и глобальные экономические трудности, Азербайджан стал уголком развития в регионе.

"Сегодня Азербайджан признан в мире мультикультуральным государством. В то же время, несмотря на свою небольшую территорию, Азербайджан известен как страна спорта. Международными организациями также высоко оцениваются достижения нашего государства в социально-экономической сфере. К примеру, согласно бизнес-отчету Всемирного банка, в прошлом году Азербайджан занимал 25-е место среди 190 стран, а по заключению Давосского экономического форума, входит в первую десятку в мире по склонности к реформам и доверию к руководству.

Для Азербайджана 2019 год был успешным. В качестве примера можно привести тот факт, что в отчете Международной ассоциации развития Азербайджан, у которого когда-то не было казны и бюджета, превратился в страну-донора. Это большой успех.

Разумеется, это результат продуманной, целенаправленной и успешной политики. В настоящее время Азербайджан является одним из членов Международного космического клуба. В условиях глобализации мира наши спутники в космосе полностью обеспечивают информационную безопасность страны", - подчеркнула Севиндж Гусейнова.

Депутат сообщила, что Азербайджан выступил в качестве страны-донора в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и помог более чем 30 странам в борьбе с этим заболеванием.

"Деятельность Азербайджана в сфере борьбы с пандемией высоко оценивается международными организациями, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня наша страна является членом многих международных организаций, в настоящее время успешно председательствуя в двух международных организациях - Совете сотрудничества тюркоязычных государств и Движении неприсоединения, которое объединяет 190 стран.

Под руководством Президента Ильхама Алиева успешно реализуются инфраструктурные проекты в социально-экономической сфере. Уровень занятости повышается день ото дня, в государственном управлении и соответствующих органах исполнительной власти проводятся успешные кадровые реформы. Широко поощряется деятельность молодых людей. Продолжается титаническая работа по борьбе с коррупцией. Политика, которую проводит глава государства, высоко ценится народом. Вся эта целенаправленная работа, проводимая на высоком уровне, основана на доверии народа к власти и их единстве", - сказала Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что, в результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, четкого определения стратегических целей и точной оценки событий, был положен конец 30-летней тоске нашего народа, самой болезненной проблеме - нагорно-карабахскому конфликту, и наша территориальная целостность была восстановлена.

"Азербайджанская армия, уничтожив врага, за 44 дня освободила свои исторические земли. Президент Ильхам Алиев навсегда вписал свое имя в историю как лидер, восстановивший территориальную целостность Азербайджана, создавший героическую летопись азербайджанского народа и ставший настоящим героем 44-дневной Отечественной войны. Ильхам Алиев достоин званий "Национальный Герой" и "Герой Отечественной войны"", - подытожила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)