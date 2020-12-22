Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - 11-й Президент Турции Абдуллах Гюль направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Мой дорогой брат.

Сердечно поздравляю героическую Азербайджанскую армию, одержавшую Победу в результате доблестной борьбы в Отечественной войне, всех моих азербайджанских братьев и Ваше превосходительство с Днем Победы.

Братский Азербайджан победоносно завершил продолжавшуюся 44 дня Отечественную войну и освободил свои земли, годами находившиеся под армянской оккупацией, что позволило нам в сложном 2020 году с гордостью отметить самое счастливое событие – День Победы.

Эта Победа, одержанная благодаря решительному лидерству Вашего превосходительства, подарила всему тюркскому миру чувство бесконечной радости и гордости. Да упокоит Аллах души почти трех тысяч наших дорогих шехидов, пожертвовавших жизнью ради этой Победы, да ниспошлет Он исцеление нашим гази.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам, моему дорогому брату, и Вашей семье здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – благосостояния и процветания."