Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Мне очень приятно подчеркнуть, что в период Вашего президентства Азербайджанская Республика утвердилась в качестве регионального лидера, а наши двусторонние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что мы заинтересованы в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания.

Высоко оценивая всестороннюю поддержку, оказываемую дружественным Азербайджаном нашей стране, и Ваши личные усилия, Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ.

Я был бы рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном.

Господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа».