Азербайджан принял очередную партию гуманитарного груза от МЧС России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана приняло на Бардинской железнодорожной станции очередную партию гуманитарного груза, направленного министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на МЧС.

Гуманитарный груз, направленный 9 вагонами, состоит в основном из строительных материалов, технического и бытового оборудования.

До 24 декабря министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ в Азербайджан были отправлены 54 вагона, 25 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

Доставленный груз предназначен для работ по ремонту и восстановлению имущества мирных жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны боевых действий, пострадавших в результате попадания армянских снарядов и ракетных обстрелов в период Отечественной войны.

(Текст: Кямаля Сеидова)