Названы сроки начала службы турецких военных в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан.

Об этом, как передает в субботу Trend со ссылкой на TACC, сообщает телеканал NTV.

Согласно информации, турецкие военнослужащие должны приступить к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе.

Напомним, что 10 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Также была достигнута договоренность о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.