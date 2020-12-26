Названы сроки начала службы турецких военных в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Карабахе
БАКУ /Trend/ - Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан.
Об этом, как передает в субботу Trend со ссылкой на TACC, сообщает телеканал NTV.
Согласно информации, турецкие военнослужащие должны приступить к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе.
Напомним, что 10 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Также была достигнута договоренность о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
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Названы сроки начала службы турецких военных в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Карабахе
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