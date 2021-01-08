Сын Национального героя Ильгара Мирзоева назначен на ответственную должность в Фонде "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - Сын Национального героя Азербайджана Ильгара Мирзоева назначен на ответственную должность в Фонде "YAŞAT".

Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, назначены семь руководящих работников Фонда: "Трое из них ветераны Карабахской войны".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)