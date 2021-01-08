Письмо главы МИД Азербайджана генсеку ООН распространено как документ организации

БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о деятельности Армении, направленной на дестабилизацию ситуации в нарушение международного права и трехстороннего заявления от 10 ноября, распространено как документ Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, сообщили в пятницу Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Согласно информации, в письме сообщается о деятельности Армении, представляющей угрозу миру, сотрудничеству и развитию в регионе, в то время, когда Азербайджан после трехстороннего заявления от 10 ноября начал широкомасштабные работы по восстановлению и реинтеграции на всех пострадавших от конфликта территориях. В освобожденном Ходжавендском районе Азербайджана была отмечена диверсионная деятельность вооруженных сил Армении, в связи с чем предоставлена информация о том, что в результате антитеррористической операции, проведенной соответствующими ведомствами Азербайджана, были задержаны члены диверсионной группы в составе 62 граждан Армении.

До сведения генсека ООН доведено, что подобная диверсионно-подрывная деятельность ВС Армении на международно признанных территориях Азербайджана спустя всего лишь месяц после подписания совместного заявления является доказательством грубейшего нарушения Арменией принципов международного права, а также взятых на себя заявлением обязательств.

В письме содержится призыв принять срочные меры для предотвращения подобных действий Армении, направленных на дестабилизацию ситуации на территориях Азербайджана. Также подчеркивается важная роль международного сообщества, в том числе Организации Объединенных Наций, в поддержке выполнения совместного заявления, которое сулит восстановление добрососедских отношений в регионе.

С документом Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://undocs.org/a/75/689.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)