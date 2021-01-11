Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2841 военнослужащего Вооруженных Сил Азербайджана, из числа павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 11 января, а также 64 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщает в понедельник Trend.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)