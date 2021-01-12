Турция - важный игрок в Кавказском регионе - Мевлют Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Сегодня Турция является важным игроком в вопросах безопасности в Кавказском регионе.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе встречи с послами стран-членов ЕС сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция является важным игроком во многих сферах, в том числе в вопросах безопасности, в Сирии, Ливии, на Кавказе и Балканах, Ближнем Востоке и Черном море", - сказал он.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев)
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