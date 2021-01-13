Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили на оккупированных территориях Азербайджана почти 70 мечетей

Политика 13 января 2021 17:32 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили на оккупированных территориях Азербайджана почти 70 мечетей

БАКУ /Trend/ - Армяне разрушили на оккупированных территориях почти 70 мечетей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

«Спустя несколько дней после начала войны – в начале октября ИСЕСКО выступила с заявлением, поддерживающим справедливую позицию Азербайджана, приняла решения. Я также хочу выразить вам признательность за поздравительное послание, которое вы направили мне по случаю нашей славной Победы. Все это демонстрирует наше единство, единство нашего народа. Как вам известно, Азербайджан всегда активно поощрял вопросы, связанные с исламской солидарностью. ИСЕСКО провела в Азербайджане многочисленные мероприятия. Надеюсь, что это будет продолжаться. Мы всегда призывали к единству между мусульманскими странами.

Все, что вы увидели в Агдаме и других местах, также свидетельствует об отношении руководства Армении к религиозным чувствам и истории мусульман. Они разрушили все наши мечети, за исключением одной. Они не разрушили полностью мечеть в Агдаме потому, что нуждались в определенном ориентире на территории для планирования артиллерийских атак при наступлении азербайджанской армии. Им надо было измерять расстояние. Причина была в этом. Однако есть многочисленные фотографии, на которых запечатлено, как они держали свиней и коров в мечетях. Это оскорбление не только азербайджанцев, но и всех мусульман. Во время поездки на освобождённые от оккупации территории Зангилана я побывал в полностью разрушенной мечети. В Шуше они полностью разрушили все мечети, кроме одной. И та была разрушена наполовину, но впоследствии под видом охраны культурных и религиозных мест, связанных с Исламом, они постарались провести некоторые ремонтные работы. К сожалению, одна из иностранных компаний присоединилась к этой провокационной инициативе и без нашего разрешения прибыла в Шушу, нарушив наше законодательство и границы. Эта иностранная компания без разрешения правительства Азербайджана проделала некоторые ремонтные работы под покровительством существовавшего в то время в Нагорном Карабахе незаконного режима. Таким образом, они были в сговоре с преступниками, потому что армяне разрушили на оккупированных территориях почти 70 мечетей. Стремление провести ремонтные работы в одной из них было просто попыткой продемонстрировать, что они якобы являются толерантными, уважают мусульманскую культуру, чувства мусульман. Если их отношение было таким, то почему они разрушили остальные мечети и не отремонтировали их? Неужели прибывшая в Шушу эта иностранная компания не увидела разрушения других мечетей, всего религиозного и культурного наследия? Они повели себя даже хуже разрушивших это сепаратистов. Но мы все восстановим. Все приведем в первоначальное состояние, заново отстроим территории. Уверен, что во время своего следующего визита к нам у вас будет возможность посетить и Шушу, которую я объявил столицей азербайджанской культуры», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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