Победа Азербайджана – часть победы ИСЕСКО - генеральный директор

БАКУ /Trend/ - Мы отметили Победу, потому что это – часть нас, Ваша Победа – часть победы ИСЕСКО.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Азербайджан всегда был и будет приоритетом для нас. Мы отметили Победу, потому что это – часть нас, Ваша Победа – часть победы ИСЕСКО. Государства-члены нашей организации очень важны для нас, и мы всегда будем поддерживать их без исключения. Вместе со мной приехали самые важные люди. Я хочу, чтобы они стали свидетелями произошедшего, а также отметили Победу», - сказал он.