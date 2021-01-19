Ватикан ответил на обращение главы УМК в связи с Нагорным Карабахом

БАКУ /Trend/ - Во время 44-дневной Отечественной войны председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде обратился к мировым религиозным лидерам и главам влиятельных международных структур, и призвал их поддержать справедливую позицию Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в УМК, Святой Престол ответил на письмо председателя УМК Папе Римскому Франциску. В документе, поступившем с подписью замещающего главу Государственного секретариата Ватикана Эдгара Пеньи Парры, говорится:

"Ваше Превосходительство, выражаю Вам глубокую признательность за последнее письмо, которое Вы направили Его Святейшеству Папе Франциску в связи с ситуацией в Нагорно-Карабахском регионе.

Его Святейшество Папа Франциск внимательно прочитал Ваше письмо и молится за справедливое и мирное развитие событий во имя благосостояния всех народов Кавказа".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)