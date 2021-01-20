В АзИз почтили память жертв трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Вечером 19-го января на онлайн конференции, организованной международной ассоциацией «АзИз», вспоминали трагические события января 1990 года в Баку. Известный журналист и гид по Баку Вячеслав Сапунов преподнёс всё случившееся, увязав с предысторией – приходом к власти М.Горбачёва, началом потока азербайджанских беженцев из Армении, а потом и из азербайджанских городов и сёл, что стало причиной недовольства всего населения Азербайджана и, конечно же, отсутствие реакции на всё происходящее со стороны властей и прессы Азербайджана. Снабдив свое повествование богатым иллюстрационным материалом В.Сапунов дал подробную (насколько это возможно в часовой лекции) картину происходящего с точки зрения не только журналиста, но и свидетеля той трагедии, которую пришлось пережить бакинцам. Однако самым неожиданным было посмотреть на происходящее в те дни в Баку глазами самих «оккупантов», т.к. лектор представил переписку на сайте военных-десантников, которые делились своими впечатлениями о военном произволе и жестокости по отношению к мирному гражданскому населению, которые происходили в те незабываемые дни в Баку.

Присутствовавший на онлайн конференции, живущий в Израиле известный азербайджанский писатель Чингиз Гусейнов выразил своё восхищение лекцией Вячеслава Сапунова – тем, как она построена и какие в ней приведены факты.

Депутат Житомирского областного совета (Украина) Олег Буряк поделился своими воспоминаниями о поездке в Баку, которая была устроена ассоциацией «АзИз». Рассказал о своём посещении Аллеи Шехидов, выразил свой восторг красотой города Баку, а также тем, как азербайджанцы относятся к своей истории и культуре.

Создательница сайта «Наш Баку», проживающая ныне в Германии Ирина Ротте, поблагодарила Вячеслава Сапунова за прекрасную лекцию, из которой она смогла узнать много нового о тех трагических бакинских событиях, добавив, что, покинув Баку в восьмидесятых годах она не была свидетельницей, а знает о них из рассказов знакомых.

Известный исследователь Баку Фуад Ахундов также подчеркнул ценность лекции Вячеслава Сапунова её неординарностью, наличием редкой информации и грамотно выстроенным экскурсом в прошлое.

Директор Азербайджанского Культурного центра «АзИз» Егяна Сальман высказала мнение о том, что трагические события января 1990 года в Баку не были «платой» за независимость Азербайджана, как это иногда преподносится. Свою независимость Азербайджан наряду с другими союзными республиками, получил в результате подписания Беловежского договора в 1991 году. Причиной же ввода войск в Баку в 1990 году были митинги протеста против бездействия властей и замалчивания прессы о происходящем беспределе в Нагорном Карабахе, а также изгнании азербайджанского населения, как из Армении, так и городов и сёл Азербайджана.

Своими впечатлениями и воспоминаниями о тех незабываемых днях поделились бакинцы Иосиф Кейлихис, Давид Вайсман, Амирхан Эюбов, Сянам Керимова, Исаак Пресс, Ягут Абдуллаева-Ахунд-заде. Вспоминали невинные жертвы тех страшных дней, среди которых были люди разных национальностей, родственники которых сейчас проживают в Израиле и в других странах. В память незабываемой трагедии были прочитаны стихотворения Михаила Сальмана, Фриды Юсуфовой, Александра Аграновского.