Экологический террор, совершенный Арменией против Азербайджана за тридцать лет оккупации – газета Azеrnews

БАКУ /Trend/ - В статье от 21 января 2021 года "Экологический террор, совершенный Арменией против Азербайджана за тридцать лет оккупации" газеты Azеrnews рассказывается о колоссальном ущербе, нанесенном Арменией экосистеме, животному миру и природным ресурсам Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, в статье рассказывается о многочисленных актах экологического террора в регионах, которые армяне должны были покинуть в рамках ноябрьского трехстороннего мирного соглашения, предусматривающего возвращение Азербайджану оккупированных территорий, а также о масштабах экологического терроризма, совершенного ими за последние три десятилетия.

В материале во главу угла ставятся факты предания огню домов в Кельбаджарском районе, массовой вырубки и перевозки деревьев на грузовиках в Армению, сожжение фосфорными боеприпасами лесных массивов в окрестностях города Шуша, а также данные о вырубке в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском и других районах деревьев возрастом более 2000 лет.

В статье приводятся заключения экспертов по поводу масштабов экологического террора, совершенного Арменией.

Кроме того, в публикации затрагиваются такие вопросы, как отношение официальных кругов Азербайджана к актам экологического террора, которые являются частью многочисленных военных преступлений, совершенных Арменией, работа, которая проделывается для привлечения внимания международных организаций по охране окружающей среды к этому вопросу, а также отсутствие адекватного ответа со стороны этих организаций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)