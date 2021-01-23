В Азербайджане разрабатываются новые законопроекты (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработан новый законопроект.
Как передает в субботу Trend, вопрос об этом введен в план деятельности Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламента) на весенней сессии 2021 года.
Предоставив информацию о плане на сегодняшнем заседании, глава парламентского комитета Муса Гулиев отметил, что на весенней сессии планируется обсуждение законопроекта "О туризме", а также будет продолжена работа над подготовкой законопроекта "О благотворительной деятельности".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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