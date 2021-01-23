В Азербайджане разрабатываются новые законопроекты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработан новый законопроект.

Как передает в субботу Trend, вопрос об этом введен в план деятельности Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламента) на весенней сессии 2021 года.

Предоставив информацию о плане на сегодняшнем заседании, глава парламентского комитета Муса Гулиев отметил, что на весенней сессии планируется обсуждение законопроекта "О туризме", а также будет продолжена работа над подготовкой законопроекта "О благотворительной деятельности".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)