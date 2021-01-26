Президент Ильхам Алиев: Когда мы выводили спутники на орбиту, некоторые спрашивали, для чего это нужно

БАКУ /Trend/ - Когда мы выводили спутники на орбиту, некоторые спрашивали, для чего это нужно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Конечно, говоря о работе, проделанной в области технологического развития, я должен отметить спутники. Как человек, руководивший данной сферой, вы хорошо знаете всю эту работу. Когда мы выводили спутники на орбиту, некоторые спрашивали, для чего это нужно. Но жизнь показала, что это нам очень нужно. Использование спутников как во время войны, так и после нее обеспечило нам огромное преимущество. Как наши телекоммуникационные спутники, так и спутники, наблюдающие за поверхностью Земли, создают возможности для выполнения всех поставленных задач. Мы являемся членами космического клуба, имеющего ограниченное число членов. Важную роль здесь, конечно, играет подготовка кадров. Кадры, работающие в данной сфере, уже усиливают наш общий интеллектуальный потенциал. В то же время отслеживание в онлайн-формате передвижений врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество. Неслучайно Отечественная война, проводимые Азербайджаном операции были названы военными экспертами в мире войной ХХI века. Потому что это было новшеством с точки зрения технологического развития», - сказал Президент Ильхам Алиев.