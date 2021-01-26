Президент Ильхам Алиев: Война многим продемонстрировала, в чем заключается потенциал Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Война многим продемонстрировала, в чем заключается потенциал Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Сейчас открылись новые возможности для развития нашей страны. Азербайджан показал себя в мире, как достойная, сильная, ответственная страна. Война многим продемонстрировала, в чем заключается потенциал Азербайджана. Мы одержали победу на поле боя, победили в гражданской сфере, потому что если бы мы не построили мощную экономику, то не смогли бы создать сильную армию. Поэтому синтез всех факторов обусловил победу, а после этого обусловит и динамику нашего развития. Наша ненефтяная промышленность выросла даже в период пандемии, причем значительно. В минувшем году наша ненефтяная промышленность выросла на 12,5 процентов. За счет чего? Технологическое развитие, индустриализация, инвестиции, льготное кредитование, партнерство государственного и частного секторов – все эти факторы сыграли свою роль. В сферах технологий, телекоммуникации уже появилось много местных компаний, работающих как в Азербайджане, так и за рубежом. Мы должны поддерживать их. Мы должны поддерживать их деятельность за рубежом, и здесь партнерство государственного и частного секторов должно стать примером. Данная сфера является решающей для любой страны, могу сказать, для будущего каждой страны. Тот, кто ушел вперед в технологическом развитии, выиграет, кто отстал, останется в зависимом положении. Не секрет, что сегодня есть такие профессии, которые через пять лет исчезнут, то есть, их не будет. Появятся новые профессии, и мы должны быть готовы освоить их. Должны быть готовы, чтобы кадровый потенциал позволил происходящей в мире индустриализации, в частности, процессам, связанным с Четвертой промышленной революцией, постоянно обеспечивать развитие Азербайджана. Неслучайно Давосский всемирный форум избрал именно Азербайджан центром Четвертой промышленной революции. Это произошло именно по их инициативе, был также подписан соответствующий документ», - отметил глава государства.