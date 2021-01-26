Азербайджан передал армянской стороне тела около 1200 военнослужащих – Хикмет Гаджиев (версия 2)

(первая версия в 12:28)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал армянской стороне тела почти 1200 военнослужащих.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий Отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы в ходе онлайн-семинара, посвященного итогам армяно-азербайджанской войны и перспективам регионального сотрудничества в постконфликтный период, сообщает во вторник Trend.

Семинар был проведен Евразийским центром при одном из влиятельных "мозговых" центров Вашингтона – "Атлантическом совете ("Atlantic Council").

Модератором мероприятия был директор Евразийского центра при «Атлантическом совете», экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Хикмет Гаджиев отметил, что в результате 44-х дневной войны между Арменией и Азербайджаном был отменен незаконный «статус-кво», которым Армения злоупотребляла последние 26 лет, и после этого противостояние на Южном Кавказе должно быть трансформировано в сотрудничество и региональную интеграцию.

Отвечая на вопрос о том, какая сторона начала военные операции в сентябре 2020 года, помощник Президента подчеркнул, что для выяснения причин последнего вооруженного конфликта необходимо рассмотреть условия, которые привели к войне.

После встречи лидеров Армении и Азербайджана в Душанбе Президент Ильхам Алиев, продемонстрировав доброе намерение, разрешил, чтобы премьер-министр Армении вернулся к вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта после достижения стабильности в Армении, но армянский премьер, злоупотребив этим намерением, начал выступать с националистическими обращениями, в том числе, во время незаконной поездки на оккупированные тогда территории Азербайджана заявил: «Арцах» (Карабах - ред.) – Армения и точка».