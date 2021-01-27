Минобразования Азербайджана об условиях продолжения процесса открытия школ

БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана прокомментировало распространившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы школы открываются на 15 дней, сообщает в среду Trend.

"В случае если число заразившихся в школе достигнет определенной критической отметки в течение 14 дней после возобновления с 1 февраля учебного процесса, то начало учебного процесса в школах для 5-9 классов затянется", - сказала на сегодняшнем вебинаре завотделом по общему образованию министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

Она добавила, что в обратном случае процесс открытия школ будет продолжен в соответствии с предусмотренным планом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)