Минобразования Азербайджана об условиях продолжения процесса открытия школ
БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана прокомментировало распространившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы школы открываются на 15 дней, сообщает в среду Trend.
"В случае если число заразившихся в школе достигнет определенной критической отметки в течение 14 дней после возобновления с 1 февраля учебного процесса, то начало учебного процесса в школах для 5-9 классов затянется", - сказала на сегодняшнем вебинаре завотделом по общему образованию министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.
Она добавила, что в обратном случае процесс открытия школ будет продолжен в соответствии с предусмотренным планом.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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