Создание совместного Мониторингового центра по контролю над прекращением огня имеет важное значение - Закир Гасанов

АГДАМ /Trend/ - Меморандум о создании совместного центра по контролю над прекращением огня, подписанный 11 ноября между Турцией и Россией, имеет особое значение.

Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал на открытии Турецко-российского совместного мониторингового центра, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что 27 сентября прошлого года азербайджанская армия, предотвратив очередную провокацию армянских вооруженных сил, начала контрнаступательную операцию: "Война, продолжавшаяся 44 дня завершилась полной победой Азербайджана и обеспечением территориальной целостности страны. С подписанием 10 ноября заявления между Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении было достигнуто прекращение огня. Нагорно-карабахскому конфликту, продолжавшемуся около 30 лет, положен конец".

(Текст: Кямаля Сеидова)