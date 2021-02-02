В Азербайджане пройдут парламентские слушания по вопросам молодежи

БАКУ /Trend/ - Сегодня комитет Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей проведет слушания в формате видеоконференции на тему "Текущая ситуация в связи с молодыми семьями: возможности и трудности".

Как передает во вторник Trend, в слушаниях примут участие депутаты, представители государственных структур и неправительственных организаций.

В ходе слушаний состоятся выступления на такие темы, как функции и обязанности государства в реализации молодежной политики, статус молодой семьи в современном азербайджанском обществе, роль

Фонда молодежи в развитии азербайджанской молодежи.

Далее пройдут обсуждения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)