В Азербайджане пройдут парламентские слушания по вопросам молодежи
БАКУ /Trend/ - Сегодня комитет Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей проведет слушания в формате видеоконференции на тему "Текущая ситуация в связи с молодыми семьями: возможности и трудности".
Как передает во вторник Trend, в слушаниях примут участие депутаты, представители государственных структур и неправительственных организаций.
В ходе слушаний состоятся выступления на такие темы, как функции и обязанности государства в реализации молодежной политики, статус молодой семьи в современном азербайджанском обществе, роль
Фонда молодежи в развитии азербайджанской молодежи.
Далее пройдут обсуждения.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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