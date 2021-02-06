Видеть такие сцены в Джебраиле действительно болезненно - посол Хорватии
ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Видеть такие сцены в Джебраиле действительно болезненно.
Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend TV, об этом после ознакомления с разрушениями, учиненными армянами, сказал посол Хорватии Бранко Зебич в ходе визита в Джебраил в составе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.
Он сказал, что увиденное напоминает ему события 30-летней давности в Хорватии.
"Некоторые сцены здесь еще более болезненны. В частности, видеть как полностью разрушено кладбище. Это вновь показывает нам, что конфликтов не должно быть и мы не должны сталкиваться с такими сценами", - отметил посол Хорватии.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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