Видеть такие сцены в Джебраиле действительно болезненно - посол Хорватии

Политика 6 февраля 2021 13:52 (UTC+04:00)
Видеть такие сцены в Джебраиле действительно болезненно - посол Хорватии

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Видеть такие сцены в Джебраиле действительно болезненно.

Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend TV, об этом после ознакомления с разрушениями, учиненными армянами, сказал посол Хорватии Бранко Зебич в ходе визита в Джебраил в составе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

Он сказал, что увиденное напоминает ему события 30-летней давности в Хорватии.

"Некоторые сцены здесь еще более болезненны. В частности, видеть как полностью разрушено кладбище. Это вновь показывает нам, что конфликтов не должно быть и мы не должны сталкиваться с такими сценами", - отметил посол Хорватии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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