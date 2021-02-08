Ни один иностранец не может посетить Карабах без разрешения Азербайджана – политолог

БАКУ /Trend/ - Заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное по итогам 44-дневной Отечественной войны, является основополагающим документом, подтверждающим территориальную целостность Азербайджана. Тот факт, что в нем даже не упоминается какой-либо особый статус Нагорного Карабаха, лишний раз свидетельствует, что эта территория является неотъемлемой частью Азербайджана. В дополнение к этому заявлению, трехсторонний документ, подписанный в Москве 11 января 2021 года, также показал, что вопрос о статусе канул в Лету. Таким образом, положив конец армянской оккупации, Азербайджанское государство сформировало геополитические реалии постконфликтного периода. С этими реалиями вынуждены мириться все.

Об этом в понедельник сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

Он с сожалением отметил, что после завершения войны все стали свидетелями того, что западные политические круги остались недовольными новой геополитической конфигурацией.

"Это проявилось в незаконных визитах ряда европейских политиков в Карабах без разрешения Азербайджана. Кроме того, мы видели, как аналогичные противоправные действия совершались официальными лицами Армении. Все это выходило за рамки новых реалий. Поэтому Президент Ильхам Алиев открыто предупредил как Армению, так и российских миротворцев, которые взяли на себя роль гарантов мира. В этом смысле особенно важны слова, высказанные Президентом Азербайджана на прошедшем 7 января 2021 года совещании по итогам прошлого года: "Хотя мы поднимали перед этими миротворческими силами вопрос о том, что без нашего разрешения ни один иностранный гражданин не может въехать в Нагорный Карабах."

Это решительная и неизменная позиция руководства Азербайджана. События прошлого показали, что железная воля нашего Президента принудила деструктивные силы сделать шаг назад. Возвращение миротворческими силами французской делегации, желающей нелегально посетить Карабах, является проявлением этого фактора.

Похоже, что миротворцы, сделавшие серьезные выводы из предупреждения Президента Азербайджана, наконец были вынуждены действовать в соответствии со своим мандатом. И впредь события должны развиваться в этом направлении. Ни один иностранный гражданин не может посетить Карабах без разрешения Азербайджана", – добавил Джейхун Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)