В первый день Отечественной войны Азербайджана было уничтожено до 500 целей армянских ВС

БАКУ /Trend/ - В первый день боев Отечественной войны артиллерийские подразделения азербайджанской армии уничтожили до 500 целей армянских ВС.

Об этом сказал командующий ракетными и артиллерийскими войсками ВС Азербайджана генерал-майор Агамир Султанов, сообщает во вторник Trend.

Посредством современных универсальных радиолокационных комплексов ВС Азербайджана ракетные и артиллерийские средства Армении, открывшие огонь, были выявлены и ответным огнем уничтожены. Артиллерийские средства ВС Армении, которые вынуждены были передислоцироваться, были обнаружены и уничтожены дронами, сказал он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)