В ходе войны артиллерийскими войсками ВС Азербайджана было уничтожено свыше 380 артсредств Армении
БАКУ /Trend/ - В ходе Отечественной войны только артиллерийскими войсками ВС Азербайджана было уничтожено свыше 380 артиллерийских средств армянских вооруженных сил.
Об этом сказал командующий ракетными и артиллерийскими войсками генерал-майор Агамир Султанов, сообщает во вторник Trend.
Он отметил, что посредством современных универсальных радиолокационных комплексов ВС Азербайджана ракетные и артиллерийские средства Армении, открывшие огонь, были выявлены и ответным огнем уничтожены.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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