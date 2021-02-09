В ходе войны артиллерийскими войсками ВС Азербайджана было уничтожено свыше 380 артсредств Армении

Политика 9 февраля 2021 11:33 (UTC+04:00)
В ходе войны артиллерийскими войсками ВС Азербайджана было уничтожено свыше 380 артсредств Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе Отечественной войны только артиллерийскими войсками ВС Азербайджана было уничтожено свыше 380 артиллерийских средств армянских вооруженных сил.

Об этом сказал командующий ракетными и артиллерийскими войсками генерал-майор Агамир Султанов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что посредством современных универсальных радиолокационных комплексов ВС Азербайджана ракетные и артиллерийские средства Армении, открывшие огонь, были выявлены и ответным огнем уничтожены.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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