Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, передает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Согласно информации, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)