Реваншистские силы должны понять, что новая война будет равносильна гибели Армении – депутат

БАКУ /Trend/ - Очередные провокации реваншистских сил Армении против Азербайджана и попытки угрожать новой войной обречены на провал. Поскольку еще до военного противостояния в Армении наблюдался серьезный кризис, были большие проблемы в социально-экономической и политической сферах. А война и коронавирус усугубили ситуацию.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По ее словам, в настоящее время ситуация в Армении дошла до критической отметки во всех областях, включая сектор здравоохранения, финансовую и гуманитарную сферы.

"С другой стороны, необходимо платить пенсии, оказывать материальную, психологическую и иную помощь семьям погибших и раненых на войне, но сегодняшняя сложная социально-экономическая ситуация в Армении не позволяет решать подобные проблемы.

В то же время, плачевная ситуация наблюдается в Армении и с морально-психологической точки зрения. Славная победа азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и позорная капитуляция Армении поставили эту страну на колени. Это тяжелое бремя поражения ляжет не только на сегодняшнюю Армению, но и на будущие поколения, и страна еще долгие годы не сможет оправиться от этого шока. Разумеется, это результат почти 30-летней агрессорской политики Армении. Лидеры этой страны создавали мифы и легенды о своей армии, весь этот период обманывая население тем, что она якобы непобедима.

Они приняли желаемое за действительное, но во время 44-дневной войны убедились, что армии, о которой они мечтали, в реальности не было. Сегодня в Армении уже на уровне руководства признаются, что всегда принимали мечты за реальность. Следует напомнить, что во время войны в Армении было зафиксировано свыше 10 000 случаев дезертирства. В азербайджанской армии не было ни одного такого случая, напротив, люди выстраивались перед военными комиссариатами в очередь, чтобы отправиться на войну.

Несмотря на то, что в Армении была объявлена ​​полная мобилизация, Азербайджан выиграл войну проведя всего лишь частичную мобилизацию. Реваншистские силы в Армении должны понять, что их претензии абсурдны. У Армении нет возможностей вести какую-либо войну, так как новая конфронтация будет равносильна ее гибели. Разумеется, такие бессмысленные заявления обречены на провал. Азербайджан начал масштабные строительные работы на освобожденных территориях, и в скором времени регион станет процветающим краем. Единственный выход для Армении – это принять реальность и присоединиться к сотрудничеству в регионе, и таким образом попытаться выйти из кризиса. У Армении нет альтернативного пути", – добавила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)