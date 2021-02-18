Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена
БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 19 февраля в Баку, отложена.
Как передает в четверг Trend, об этом сообщается на странице в Twitter главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.
Ранее сообщалось, что 18 февраля 2021 года планируется официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, а 19 февраля - главы МИД Грузии Давида Залкалиани.
19 февраля с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, вице-премьера - министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу должна была состояться девятая трехсторонняя встреча.
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